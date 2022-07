32 badaczy z całej Polski, którzy od niedawna mają stopień naukowy doktora, otrzyma w sumie ponad 22 mln zł na badania i staże w prestiżowych zagranicznych ośrodkach w ramach konkursu Sonatina – poinformowało w piątek Narodowe Centrum Nauki (NCN).

W tej edycji naukowcy złożyli 157 wniosków, a eksperci NCN zakwalifikowali do finansowania 32 z nich o wartości ponad 22 mln złotych. Wskaźnik sukcesu wyniósł 20,4 proc. – wynika z informacji przekazanych przez NCN.

Granty pokryją koszty pełnoetatowego zatrudnienia laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacji badań podstawowych i aplikacyjnych oraz trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych.

Najwięcej, bo 13 laureatów wyłoniono w grupie nauk ścisłych i technicznych. Otrzymali oni ponad 8 mln zł. Podobną kwotę finansowania przyznano 8 wnioskom w grupie nauk o życiu. W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce eksperci zakwalifikowali do finansowania 11 wniosków na łączną kwotę ponad 6 mln zł.

Jak zwrócono uwagę w informacji NCN, laureaci szóstej edycji konkursu podejmują ważne dla współczesnej nauki zagadnienia badawcze, np. z obszaru rolnictwa czy ekologii. Na przykład dr Katarzyna Tyśkiewicz z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, wchodzącego w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, poszukuje źródeł naturalnych substancji o działaniu przeciwgrzybiczym oraz opracowuje metody ich separacji i oczyszczania. Według Tyśkiewicz uzyskanie ekstraktów nadkrytycznych z brązowych alg morskich pozwoli na wytworzenie nowoczesnych środków ochrony roślin.

Finansowanie otrzymała również dr Katarzyna Tołkacz z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. W swojej pracy analizuje związek zmian klimatu z rozprzestrzenianiem się pasożytów zewnętrznych (takich jak pchły i kleszcze) oraz przenoszonych przez nie pasożytów krwi, na przykładzie trzech gatunków pingwinów – pingwinów Adeli, pingwinów białobrewych i pingwinów maskowych – zamieszkujących Szetlandy Południowe.

Laureaci zajmą się też zdrowiem. Międzypokoleniowej dziedziczności chorób wątroby u potomstwa myszy uzyskanego przy użyciu technologii wspomaganego rozrodu przyjrzy się dr Maria Florencia Heber z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

NCN sfinansuje też projekty dotyczące uwarunkowań społeczno-ekonomicznym i religijnym występującym w przeszłości. Dr Karolina Frank przyjrzy się roli oraz statusowi kobiet mieszkających w Epirze, greckich koloniach iliryjskich i Tesalii w IV-I w. p.n.e. Badania mają zweryfikować dotychczasowe teorie na temat życia Greczynek w okresie klasycznym i hellenistycznym i udowodnić, że zajmowały one bardziej znaczącą pozycję w swoich społecznościach.

Dr Michał Halamus z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zrealizuje projekt mający na celu przeanalizowanie pozycji Królestwa Bosporańskiego w polityce imperialnej Rzymu od końca drugiego w. p.n.e. do końca trzeciego w. n.e. oraz postawy elity królestwa do odległego Imperium.

Konkurs Sonatina skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień ten został nadany do 30 czerwca 2022 r.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski