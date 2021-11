Żołnierze Wojska Polskiego odbudowali ogrodzenie oddzielające nas od Białorusi – zakomunikowała Policja. – Dalej strzeżemy granicy wspólnie ze Strażą Graniczną i Wojskiem Polskim – informują.

Fala tysięcy migrantów dotarła do granicy polsko-białoruskiej. Media informują, że do Kuźnicy dotarła kilkutysięczna grupa migrantów eskortowanych przez białoruskie służby. Tłum usiłowała sforsować granicę. W związku z napiętą sytuacją zdecydowano się zamknąć ruch graniczny w tym rejonie. Podobne przypadki miały miejsce już wcześniej.

„Ogrodzenie graniczne w miejscu, gdzie próbowano masowo i agresywnie przekroczyć zewnętrzną granicę Unii Europejskiej pomiędzy 🇵🇱 a 🇧🇾 już odbudowane przez #WoskoPolskie Dalej strzeżemy granicy wspólnie z @Straz_Graniczna i #WojskoPolskie” – informuje oficjalne konto Policji.

O napiętej sytuacji na granicy mówił również premier Mateusz Morawiecki. – To Aleksander Łukaszenka sprowadził specjalnie dziesiątki tysięcy ludzi na Białoruś, to Łukaszenka przesuwa te grupy ludzkie, tych ludzi, migrantów specjalnie, przemocą czasami, mamy takie informacje, z Mińska na naszą wschodnią granicę. To Łukaszenka używa tych ludzi jako żywych tarcz i to Łukaszenka jest odpowiedzialny za to, żeby ci ludzie wrócili z powrotem do swoich krajów – podkreślał.

– Cała UE mówi Łukaszence „nie”. Dość tych działań, dość destabilizacji. Nie pozwolimy na to i zaprowadzimy z powrotem porządek – dodał.