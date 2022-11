To straszny początek zimy – mówi sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego przekonuje, że Władimir Putin przegrywa wojnę. Jednak jego zdaniem czeka nas ciężki początek zimy…

Jens Stoltenberg wystąpił na konferencji prasowej w Brukseli. Wydarzenie było zapowiedzią przyszłotygodniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w Bukareszcie. Podczas wypowiedzi dla mediów, szef NATO, zwrócił uwagę na powód wzrostu brutalnych działań Rosji na Ukrainie.

– Prezydent Putin przegrywa na Ukrainie i reaguje ze zwiększoną brutalnością. Fale celowych ataków rakietowych na miasta i infrastrukturę cywilną pozbawiają Ukraińców ogrzewania, światła i pożywienia. To straszny początek zimy dla Ukrainy – podkreślił.

W opinii Stoltenberga, obecna sytuacja odbije się także na państwach Europy. Wspomniał w tym kontekście o skutkach pośrednich wojny, takich jak gwłatownie rosnące ceny energii na Starym Kontynencie.

– To również ciężkie czasy dla reszty Europy i świata w związku z rosnącymi cenami energii i żywności. Wszyscy płacimy cenę za wojnę Rosji przeciwko Ukrainie – zaznaczył. Stoltenberg przekonuje, że jest to konsekwencja wsparcia Ukrainy. – Cena, którą my płacimy wyraża się w pieniądzach, natomiast Ukraińcy płaca krwią – zauważył.

Szef NATO przekonuje, że nasz świat czeka trudny okres. – Jeżeli Putin i inni autorytarni przywódcy zobaczą, że użycie siły przynosi efekty, to znów jej użyją, żeby osiągnąć swoje cele. W konsekwencji nasz świat będzie bardziej niebezpieczny, a każdy z nas bardzie narażony na atak – podkreślił.