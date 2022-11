Były szkoleniowiec polskiej kadry Adam Nawałka zabrał głos po meczu z Meksykiem podczas mistrzostw świata w Katarze. W rozmowie z WP SportoweFakty odniósł się do postawy Roberta Lewandowskiego.

Reprezentacja Polski zremisowała bezbramkowo z Meksykiem podczas pierwszego meczu na tegorocznych mistrzostwach świata w Katarze. Pozostaje niedosyt, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że Robert Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego. Nie brakuje osób, które krytykują za to kapitana reprezentacji Polski, czemu stanowczo sprzeciwia się Adam Nawałka.

Były szkoleniowiec kadry ostro odniósł się do postawy krytyków kapitana reprezentacji Polski. „Pretensje do Roberta o to, że nie wygraliśmy, są nie na miejscu. Nie można teraz zrzucać na niego całej winy. Wszyscy wiemy, jaką Robert wykonuje pracę w reprezentacji i jaką stanowi wartość dla kadry. To jest kluczowe, nie zapominajmy o tym. Lewandowski zawsze fantastycznie zachowywał się przy rzutach karnych, lecz każdy jest człowiekiem. W sporcie to się zdarza, zwłaszcza na takim poziomie” – powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Przed Polakami kolejny sprawdzian już w sobotę. Biało-Czerwoni zmierzą się z Arabią Saudyjską, która w pierwszym meczu sensacyjnie pokonała Argentynę.

Źr.: WP SportoweFakty