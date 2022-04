W sieci regularnie pojawiają się zdjęcia i wpisy ukazujące, że rosyjscy żołnierze na Ukrainie to często zwykli przestępcy i szabrownicy. Kanał Tpyxa pokazał na Telegramie zdjęcia dwóch wojskowych, którzy w Bałakliji ukradli z prywatnej posesji między innymi garnek i dziecięcy plecak.

Niemal od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w sieci krąży mnóstwo dowodów na rosyjskie przestępstwa na Ukrainie. Oprócz tych najstraszniejszych, takich jak masowe morderstwa czy gwałty, dochodzi również między innymi do kradzieży. Wśród rosyjskich żołnierzy nie brakuje szabrowników, którzy korzystają z każdej okazji, by wzbogacić się na obywatelach Ukrainy, którzy musieli opuścić swoje domy.

O kradzieżach świadczą między innymi przechwycone przez ukraińskie służby rozmowy rosyjskich żołnierzy ze swoimi rodzinami. Często chwalą się oni swoimi łupami, które dodatkowo próbują przesłać do Moskwy. Doszło do tego, że jedna z firm kurierskich wprowadziła kontrolę przesyłek i zapowiedziała, że będzie wysyłała paczki do Rosji tylko za okazaniem dowodu zakupu.

Zwykle łupem rosyjskich żołnierzy padają cenne przedmioty, ale – jak się okazuje – nie tylko. Kanał Tpyxa pokazał na Telegramie zdjęcia dwóch żołnierzy, którzy w Bałakliji w obwodzie charkowskim włamali się do domu Ukraińców i ukradli alkohol, garnek i dziecięcy plecak. Oprócz tego, pozostawili po sobie zdemolowane mieszkanie. „Rabunek stulecia” – drwi autor wpisu.

Źr.: o2