Zgrzyt podczas rozdania Fryderyków. Odbierając nagrodę wraz ze swoim zespołem Nergal postanowił wygłosić ostrą deklarację antyreligijną i antyrządową. Reakcja widowni była jednoznaczna.

Gala Fryderyk Festiwal 2023 odbyła się w Gliwice Arena. Podczas wydarzenia rozdano prestiżowe statuetki wyróżniając najlepszych twórców, wokalistów i muzyków za najlepsze projekty ubiegłego roku.

W kategorii „Najlepszy album” gatunku „Metal” nagrodę otrzymał Nergal wraz z zespołem Behemoth. Artysta wyszedł na scenę i postanowił skierować kilka zdań do publiczności. – Chcielibyśmy naprawdę podziękować przede wszystkim naszym fanom. Są tutaj legiony Behemoth, dziękujemy bardzo – ogłosił.

Nergal odbierał nagrodę: Wiecie co PiS, i wiecie co Konfederację!

I kiedy wydawało się, że na tym zakończy postawił na akcent antyrządowy i antyreligijny. – Na pewno nie dziękujemy Bogu i nie dziękujemy polskiemu Kościołowi katolickiemu. No i wiecie co PiS, i wiecie co Konfederację! Wszystkiego dobrego – zaapelował. Widownia zareagowała wielkim aplauzem.

Jego deklaracja wywołała lawinę komentarzy w sieci.

Ojejku patrzcie jaki jestem kontrowersyjny. Powiem brzydko o kościele i powiem, że jebac pis i Konfederacje.



Jestem taki oryginalny. pic.twitter.com/ZnowLbhQpV — PapJeż p0lak 🇻🇦🇵🇱 (@MurzynfrogXXX) April 23, 2023

Takie Fryderyki wczoraj były w Gliwicach, Behemot z albumem roku 🤘🏻 pic.twitter.com/F9yIbvEtpb — Marta Golbik (@MGolbik) April 23, 2023

W sensie pochwala Pani taki język miłości wobec członków innych partii? Jak mnie Pani mija na korytarzu w Sejmie to czemu nie krzyczy Pani żebym się jebał? — Kacper Płażyński (@KacperPlazynski) April 23, 2023

