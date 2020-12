Od 16 grudnia na platformie Netflix można oglądać wszystkie sezony serialu „Ranczo”. W ostatnich dniach w serwisie doszło jednak do pomyłki. Serial otrzymał bowiem opis pochodzący z filmu… „Harry Potter i Komnata Tajemnic”.

„Ranczo”, które przez lata biło w Polsce rekordy popularności, trafiło 16 grudnia na platformę Netflix. Nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ szybko wyszło na jaw, że ani grosza z tego tytułu nie zobaczą między innymi grający w produkcji aktorzy. Dla wielu osób jest to jednak szansa na powtórzenie sobie całego serialu.

Netflix zaliczył jednak wpadkę. W pewnym momencie widzowie mogli zauważyć, że przy serialu pojawił się zaskakujący opis. „Harry ignoruje Zgredka, który ostrzega go przed powrotem do Hogwartu. Zamiast tego razem z Ronem i Hermioną bada serię tajemniczych ataków” – czytamy. Jest to oczywiście opis filmu „Harry Potter i Komnata Tajemnic”.

Wpadkę wychwycił i skomentował w mediach społecznościowych Cezary Żak. „Ciekawe kto gra Zgredka? Jak myślicie?” – napisał.

Czytaj także: Wiadomo, co Najman miał w słynnej niebieskiej torbie. Zagadka rozwiązana [WIDEO]

Źr.: Instagram/cezaryzak.official