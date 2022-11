Mecz Polska-Chile, który miał odbyć się na Stadionie Narodowym w Warszawie, nie odbędzie się na tym obiekcie. Wszystko przez usterkę techniczną. W sieci znajdziemy jednak także inne informacje, które zaskakują w równym stopniu. Na przykład komunikat TVP Info w tej sprawie.

Dziś media obiegła niespodziewana informacja podana przez dziennikarza Interia.pl Sebastiana Staszewskiego. Żurnalista sportowy podał bowiem, że mecz Polska-Chile na Stadionie Narodowym, nie dojdzie do skutku. Wszystko przez usterkę techniczną obiektu, który została wykryta podczas rutynowej kontroli.

Niedługo później komunikat w tej sprawie wydał PZPN, który potwierdził, że mecz na Stadionie Narodowym się nie odbędzie. Podano również, że kolejne informacje będą przekazywane sukcesywnie. Nieoficjalnie mówi się jednak, że spotkanie zostanie przeniesione na stadion Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie.

O sprawie informuje też telewizja TVP Info. Oczywiście w swoim stylu. Dziennikarze stacji postanowili połączyć usterkę na Stadionie Narodowym z rządami… Donalda Tuska.

Usterka na Stadionie Narodowym. TVP Info bije w Tuska

Do sieci trafiły zdjęcia pasków, które emitowane były na antenie TVP Info przy okazji informacji dotyczącej usterki Stadionu Narodowego. Telewizja publiczna krytycznie odniosła się przy tym do rządów Donalda Tuska. Warto bowiem wspomnieć, że to wtedy wybudowano Stadion Narodowy w Warszawie.

Stadion narodowy wyłączony z użytku.

W TVP Info wiedzą czyja to wina XD pic.twitter.com/YRKtqqfycG — Wuja Jurek 🇵🇱⚽️ (@WujaJurek) November 11, 2022