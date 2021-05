Szacuje się, że od 5 do nawet 10 procent osób zaszczepionych nie wytworzyło przeciwciał, co oznacza, że nie uzyskały odporności na koronawirusa. Wygląda na to, że na razie nie ma dla nich alternatywnych rozwiązań. Ministerstwo Zdrowia odpowiada w tej sprawie Radiu ZET.

Non-responders to określenie osób, które po przyjęciu szczepienia przeciw COVID-19 nie wytworzyły przeciwciał. Na ich obecność zwrócił w ostatnim czasie uwagę dr Paweł Grzesiowski. „Im więcej szczepimy, tym więcej pytań – przybywa pacjentów, którzy mają mało albo brak przeciwciał. Jakie dalsze kroki będziemy podejmować? Czy szukać odporności komórkowej, czy szczepić kolejnymi dawkami innego producenta? Musimy pamiętać, że nie każdy zaszczepiony = odporny” – napisał na Twitterze.

Jak się okazuje, Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje na ten moment żadnej alternatywy. Część zaszczepionych osób wykonywała po pewnym czasie serologiczne testy komercyjne, które wykazywały, że w ich organizmach nie zostały wytworzone przeciwciała. Telefony na infolinie nie pomagają.

Brak odporności mimo zaszczepienia? Ministerstwo Zdrowia odpowiada

Pytanie w tej sprawie do resortu zdrowia skierowało Radio ZET. „Na dzień dzisiejszy dowodem uodpornienia po szczepieniu jest zakończony pełny schemat szczepienia, tj. podanie 2 dawki (Comirnaty, Moderna, Vaxzevria) lub 1 dawki (Janssen) szczepionki. Nie zaleca się wykonywania oceny poziomu przeciwciał w surowicy po szczepieniu przeciw COVID-19. Wynika to stąd, że uzyskany wynik nie odzwierciedla realnego poziomu uodpornienia i na jego podstawie nie możemy podejmować żadnych decyzji dotyczących dalszych szczepień” – czytamy w odpowiedzi.

Ministerstwo Zdrowia zwraca uwagę, że nie jest możliwe pełne zbadanie odporności przy użyciu testów komercyjnych. „Ważnym elementem odpowiedzi odpornościowej po naturalnym zakażeniu i po szczepieniu jest odporność na poziomie komórkowym limfocytów T, której nie można ocenić testami komercyjnymi. Stąd też brak odpowiedzi przeciwciał wcale nie musi świadczyć o braku odporności. Dodatkowo nie znamy poziomu ochronnego przeciwciał, który zapewnia ochronę przed zakażeniem i zachorowaniem” – informuje resort.

