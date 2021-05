Program „Dance Dance Dance” w tym sezonie wywołuje szczególnie dużo kontrowersji. Ostatnio media donosiły o pomyśle ocenzurowania występu Roksany Węgiel. Teraz portal Pomponik.pl podaje, że produkcja zmieniła zdanie w tej kwestii.

Roksana Węgiel często pojawia się w środku afer związanych z programem „Dance Dance Dance”. O młodej wokalistce głośno zrobiło się już na początku, gdy została ostro skrytykowana przez Agustina Egurrolę. W ostatnim czasie media donosiły o zarzutach pod adresem produkcji programu. Zdaniem części widzów, taniec Roksany Węgiel do utworów Britney Spears miał być nieodpowiedni dla osoby w tak młodym wieku.

Wygląda na to, że również kolejny odcinek może wywołać kontrowersje. Wokalistka ma wykonać choreografię do utworu „The Greatest”. Teledysk nawiązuje do zamachu w klubie LGBT w Orlando z 12 czerwca 2016 roku. W klipie, tancerka ma na sobie tęczowy makijaż.

Jak podawały media, Telewizja Polska miała zdecydować o wyczyszczeniu lub wyszarzeniu makijażu wokalistki. Jak podaje portal Pomponik.pl, teraz nastąpiła zmiana podejścia w tej kwestii. „Decyzja jest dyskutowana do ostatniej chwili, ale większość osób decyzyjnych jest zdania, że nie ma potrzeby nic zmieniać. Wszystkim na planie jest też przykro, że Roksana znalazła się w środku afery, która była kompletnie rozdmuchana” – informuje osoba z produkcji.

Źr.: Pomponik