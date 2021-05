Występ Mai Hyży w piątkowym odcinku programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” z pewnością przejdzie do historii. Wokalistka wcieliła się w Miley Cyrus i wykonała jeden z jej największych hitów, pt. „Midnight Sky”. Trzeba przyznać, że poradziła sobie doskonale.

14. edycja programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wchodzi w decydującą fazę. W najbliższy piątek odbędzie się ostatni odcinek przed wielkim finałem. Uczestnicy prezentują już bardzo wysoki poziom, a jeden z występów z pewnością przejdzie do historii.

Maja Hyży, która zachwycała już swoimi metamorfozami takich wokalistek, jak Billie Eilish czy Amy Winehouse, tym razem wcieliła się w Miley Cyrus. W piątkowym odcinku wykonała jeden z jej największych przebojów, czyli „Midnight Sky”. I trzeba przyznać, że zrobiła to znakomicie.

Już sama charakteryzacja wokalistki była znakomita. Kobieta do złudzenia przypominała oryginał, aż trudno było uwierzyć, że to nie Miley występuje na scenie. Do tego doszedł znakomity głos, idealnie odwzorowujący amerykańską wokalistkę.

Trudno się dziwić, że jurorzy nagrodzili Maję Hyży owacjami na stojąco. „Nie wiem, co tu się stało, to jest jakaś magia! Oddać nie tylko całą Miley Cyrus, ale ten klimat i jej barwę głosu, i w ogóle jak ty wyglądasz dzisiaj! To naprawdę będzie jeden z tych sztandarów, które będą krążyły po internecie” – powiedział Adam Strycharczuk.

Maja Hyży nie wygrała jednak odcinka. Prowadziła wprawdzie po głosowaniu jurorów, jednak większość uczestników, w tym sama Maja, przekazała punkty Tamarze Arciuch, która wykonała kabaretowo-musicalowy utwór „Mein Herr” Lizy Minnelli.

