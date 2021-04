Magdalena Narożna wygrała poprzedni odcinek programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Wygląda na to, że teraz znów ma duże szanse na zwycięstwo. W najnowszym odcinku wcieli się w rolę australijskiej wokalistki znanej pod pseudonimem Sia.

Magdalena Narożna radzi sobie coraz lepiej w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. W ostatnim odcinku wcieliła się w postać Grażyny Łobaszewskiej i wykonała hit pt. „Czas nas uczy pogody”. Wykonanie na tyle przypadło do gustu jurorom i uczestnikom, że wokalistka zespołu Piękni i Młodzi wygrała.

Wygląda na to, że w kolejnym odcinku znów będzie miała duże szanse na zwycięstwo. Magdalena Narożna wcieli się w australijską piosenkarkę o pseudonimie Sia. Znana jest ona ze skrytego wizerunku, praktycznie nie udziela wywiadów a na scenie nie pokazuje twarzy. Narożna wykona jej piosenkę pt. „Courage To Change” podchodzącą z 2020 roku. To singiel, który był motywem przewodnim popularnego serialu „Gambit królowej”.

Jurorzy będą zachwyceni tym, jak wokalistka poradziła sobie z występem. „Magda, żałuj, że tego nie widziałaś! (…) Wokalnie jesteś znakomita” – mówiła Magdalena Walewska. „Jestem pełen podziwu dla twojej pracy i serca, jakie wkładasz w ten program. Dla mnie był szach-mat” – dodał z kolei Adam Strycharczuk.

Fragment występu Magdaleny Narożnej można zobaczyć TUTAJ. A całość już dziś (piątek) o godzinie 20:05 na antenie Polsatu.

