W ostatnim czasie skecz kabaretu Neo-Nówka transmitowany na Polsacie wywołał niemałą dyskusję. Tym razem podczas Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie również nie zabrakło politycznych odniesień. Dostało się szczególnie pierwszej damie.

Festiwal Weselnych Przebojów w Mrągowie to kolejna impreza transmitowana przez Polsat. Wydarzenie poprowadzili Rafał Maserak i Łukasz Żak, do których w pewnym momencie dołączył Andrzej Kozłowski z Kabaretu pod Wyrwigroszem. I to właśnie oni wspólnie postanowili wbić „szpilę” rządzącym.

Zaczął Andrzej Kozłowski, który imitacją góralskiej gwary mówił o swojej żonie. „Chłopoki, co wam powiem, to wam powiem, że ta moja zonecka na pocątku to była bolesna miłość” – stwierdził. „Ani się obejrzysz, a będziesz pantoflem!” – odpowiedział mu po krótkiej wymianie zdań Rafał Maserak.

„Lepiej to w ogóle być jak żona prezydenta – się nie odzywaj!” – odparł z kolei Łukasz Żak, co wywołało wśród publiczności salwę śmiechu.

Uwaga prowadzących dotyczyła oczywiście Agaty Dudy. Pierwsza dama bywa krytykowana za to, że często nie zabiera głosu w ważnych społecznie sprawach.

