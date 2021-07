Stanisław „Leon” Sętkowski, jeden z najbardziej znanych kibiców w Polsce, nie żyje. Smutną informację przekazano za pośrednictwem oficjalnego profilu Górnika Zabrze na Facebooku.

Ta informacja spadła na fanów piłki nożnej jak grom z jasnego nieba. Górnik Zabrze, za pośrednictwem swojego oficjalnego profilu na Facebooku przekazał bowiem, że odszedł jeden z najbardziej znanych kibiców w Polsce. Mowa o Stanisławie Sętkowskim, wiernym sympatyku śląskiej drużyny.

„Przed chwilą dotarła do nas bardzo smutna informacja…Zmarł jeden z najbardziej rozpoznawalnych i bliskich Górnikowi ludzi” – napisano na oficjalnym profilu społecznościowym Górnika Zabrze w serwisie społecznościowym Facebook.

„Wielki kibic i symbol Górnika, ale przede wszystkim człowiek o wielkim sercu i pogodzie ducha. Leon, zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i sercach!” – dodają przedstawiciele śląskiego zespołu. „Wszystkim, którym Stanisław Sętkowski był bliski składamy najszczersze kondolencje” – czytamy w ostatniej części tego niezwykle smutnego wpisu.

Stanisław Sętkowski nie żyje

Stanisław Sętkowski to jeden z najbardziej znanych kibiców w Polsce. Fani mogą go kojarzyć przede wszystkim z meczów jego ukochanego Górnika Zabrze. Po większości spotkań tego zespołu Stanisław Sętkowski wręczał najlepszemu zawodnikowi meczu… koguta ze swojej hodowli.

Kultowa stała się już scena, gdy ze wspomnianym kogutem wywiadu udziela ówczesny napastnik Zabrzan reprezentant Burkina Faso Prejuce Nakoulma. To on na pytanie dziennikarze, co zamierza zrobić z ptakiem odpowiada: „Będę go zjadł”. Wcześniej Nakoulma otrzymał koguta właśnie od Sętkowskiego.

O Sętkowskim reportaż przygotowała również stacja Canal+Sport. Pokazano w nim pasję mężczyzny, który wiernie kibicował swojemu klubowi oddając mu całe swoje serce. Nagranie można obejrzeć w serwisie YouTube. Wystarczy kliknąć TUTAJ.