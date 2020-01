W tragicznym wypadku w Tatrach zginęła Katarzyna Macioszek, działaczka partii Razem. Kobieta spadła z dużej wysokości pod Rysami. O śmierci działaczki poinformowało w mediach społecznościowych ugrupowanie.

Do tragicznego wypadku pod Rysami w Tatrach doszło w sobotę. Turystka spadła tam z dużej wysokości, nie udało się jej uratować. Ofiara wypadku to Katarzyna Macioszek, działaczka partii Razem.

O śmierci partyjnej koleżanki poinformowała na Facebooku partia. „Dzisiaj dotarła do nas straszna wiadomość. W sobotę w Tatrach zginęła nasza partyjna koleżanka, Kasia Macioszek. Kasia była otwartą na ludzi, uśmiechniętą, sumienną osobą, zaangażowaną szczególnie w walkę z dyskryminacją. Umiała słuchać i rozmawiać z każdą osobą, niezależnie od przekonań. Walcząc o sprawy, w które wierzyła, nie starała się nigdy o pozycję ani uznanie, chciała po prostu dokładać swoją cegiełkę do wspólnego wysiłku. Walkę o bliskie jej wartości będziemy musieli kontynuować bez Niej. Dziękujemy za wszystko, Kasiu, będzie nam Ciebie bardzo brakowało” – czytamy.

Do śmierci Katarzyny Macioszek odniósł się też Adrian Zadnberg. „Kasia budowała Razem niemal od samego początku. Choć rzadko pojawiała się w mediach, to w organizacji warszawskiej znali ją chyba wszyscy. Bo Kasię spotykało się tam, gdzie potrzebna była pomoc. O sprawiedliwszy świat walczyła bez zadęcia, bez wielkich słów – za to rzetelnie i z troską o innych. Bardzo, bardzo smutna wiadomość…” – napisał na Facebooku.

Kasia budowała Razem niemal od samego początku. Choć rzadko pojawiała się w mediach, to w organizacji warszawskiej znali… Opublikowany przez Adrian Zandberg Wtorek, 28 stycznia 2020

Czytaj także: Łódź: Jest podejrzenie zarażenia koronawirusem. Polsat News: pacjentka nie jest Polką

Źr.: Facebook/Razem, Facebook/Adrian Zandberg