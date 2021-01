Zmarła kobieta, która została postrzelona podczas zamieszek w Kapitolu – podaje CNN. Nagranie z tragicznego momentu trafiło do mediów społecznościowych. Wcześniej kobieta została przewieziona do szpitala w stanie krytycznym.

Tragiczna sytuacja w Waszyngtonie. W środę zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się do Kapitolu, gdzie miało odbyć się głosowanie zatwierdzające wybór Joe Bidena na kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wcześniej, podczas wiecu poparcia, Trump po raz kolejny zakwestionował wynik wyborów prezydenckich.

Na terenie Kapitolu doszło do regularnych starć z policją. Prezydent-elekt Joe Biden zaapelował do Donalda Trumpa o działanie. Ten wezwał do spokoju, ale nie przestał kwestionować legalności wyborów w USA.

Jeszcze w środę wieczorem czasu polskiego CNN podała, że na terenie Kapitolu policja postrzeliła kobietę. Strzał został oddany w klatkę piersiową a stan kobiety lekarze określili jako krytyczny. Nagranie z tragicznego momentu trafiło już do sieci. Niestety, kobiety nie udało się uratować.

Moment postrzelenia młodej dziewczyny wewnątrz Kapitolu. Wg. mediów znajduje się ona obecnie w stanie krytycznym..



Chyba możemy to już oficjalnie napisać – Amerykę popierdoliło! pic.twitter.com/E6owIub62M — Mischa Von Jadczak (@michaljadczak) January 6, 2021

Źr.: CNN, Twitter