Wojtek Polak, trener personalny znany z filmów na YouTube, nie żyje. Mężczyzna miał zaledwie 32 lata.

Ta wiadomość zmartwiła wielu fanów kanału KFD w serwisie YouTube. Wojtek Polak, trener personalny i jeden z twórców kanału, zmarł w wieku 32 lat. O jego odejściu, za pośrednictwem Facebooka, poinformowali przedstawiciele KFD.

– Dostaliśmy przykrą wiadomość od rodziny Wojtka. Niestety, ale Wojtka nie ma już z nami… – napisano na facebookowej stronie KFD. Do wpisu dołączonego zostało zdjęcie Wojtka.

Wojtek Polak z KFD nie żyje. Miał 32 lata

Przed śmiercią mężczyzny jego znajomi zainicjowali internetową zbiórkę na jego leczenie. Z jej opisu możemy dowiedzieć się, iż Wojtek Polak cierpiał na przewlekłą chorobę nerek.

– Wojtek ma 32 lata. Ci wszyscy, którzy go znają, wiedzą, że od zawsze był bardzo wesołym, uśmiechniętym, pełnym pomysłów chłopakiem. Jego największym hobby była siłownia. Bardzo dużo ćwiczył. Motywowanie do treningów, przekazywanie wiedzy dotyczącej wzmacniania danej partii ciała czy też pomoc w poprawieniu nawyków żywieniowych – to było jego życie, pasja i praca – napisano.

Wojtek Polak był bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Filmy z jego udziałem można było oglądać na kanale KFD w serwisie YouTube. Występował tam pod pseudonimem „Agresywny Wojtek”. Opowiadał m.in. ćwiczeniach na słowni oraz sposobach ich wykonywania. Dzielił się także swoimi wrażeniami z czasów pracy „na bramce” w klubach muzycznych i rozrywkowych.

– Będzie go brakowało, wyrazy współczucia dla rodziny i ekipy KFD. Tyle wiedzy i dobrego humoru nam przekazywał! – napisał jeden z internautów na wieść o śmierci Wojtka.