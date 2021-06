Były reprezentant Polski Andrzej Niedzielan nie był w pełni zadowolony z postawy Roberta Lewandowskiego podczas ostatniego meczu z Islandią (2:2). – Uważam, że gestykulowanie Roberta, jego machanie rękoma, nie wprowadza pozytywnej atmosfery – oświadczył w rozmowie z Interia.pl.

Ostatni sprawdzian Polaków przed EURO2020 zakończył się remisem. Biało-Czerwoni doprowadzili do wyrównania w ostatnich minutach spotkania. Komentatorzy zwracają jednak uwagę, że gra podopiecznych Paulo Sousy pozostawiała wiele do życzenia, zwłaszcza w defensywie.

Tymczasem Andrzej Niedzielan uważa, że problemem reprezentacji może być… zachowanie Roberta Lewandowskiego. Kibice, którzy oglądali mecz Polaków transmitowany przez Polsat Sport mogli to odczuć na podstawie komentarza byłego reprezentanta. W trakcie meczu Niedzielan kilkukrotnie skrytykował kapitana Polaków.

Do swoich słów odniósł się w rozmowie z portalem Interia.pl. – Komentowałem to, co widziałem. Uważam, że gestykulowanie Roberta, jego machanie rękoma, nie wprowadza pozytywnej atmosfery – przekonuje były reprezentant Polski.

Niedzielan zwrócił uwagę na zapewnienia polskich piłkarzy o przyjacielskiej atmosferze w kadrze. W tym kontekście zaznaczył, że tego typu deklaracje powinny znaleźć odzwierciedlenie na murawie.

– Kiedy taka postać jak Robert Lewandowski, najlepszy napastnik świata, jest niezadowolony i daje temu upust machając rękoma, to innych kolegów to blokuje. Stres wynikający z tego, że ten Robert coś im powiedział, na pewno im przeszkadza – podsumował Niedzielan.

