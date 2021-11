Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na antenie TVN24, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 19,1 tys. nowych zakażeń COVID-19 w Polsce. Oznacza to spadek zakażeń w stosunku do wtorku w ubiegłym tygodniu. Istnieje więc szansa, że mamy już za sobą apogeum czwartej fali.

Minister zdrowia ogłosił w poniedziałek pakiet obostrzeń, który ma przeciwdziałać nowemu wariantowi koronawirusa, który określony został jako Omikron. Rząd wydał zakaz lotów do siedmiu krajów: Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA oraz Zimbabwe. Osoby wracające z tych krajów będą miały kwarantannę wydłużoną do 14 dni.

Ponadto od 1 do 17 grudnia obowiązują zaostrzone limity krajowe. Co istotne, nie dotyczą one osób zaszczepionych. „Wszystkie obiekty z limitem zapełnienia do 75 procent zostaną zmniejszone do 50 procent – dotyczy to gastronomii, hoteli, instytucji kultury, kościołów, obiektów sportowych” – poinformował Adam Niedzielski. Dodatkowo, w weselach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 100 osób, w wydarzeniach sportowych (poza obiektami sportowymi) 250 osób, natomiast w siłowniach obowiązywał będzie limit 1 osoby na 15 metrów kwadratowych.

Adam Niedzielski informuje o spadku zakażeń

We wtorek na antenie TVN24 minister zdrowia poinformował, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 19,1 tys. nowych zakażeń COVID-19 w Polsce. Oznacza to pierwszy w czwartej fali spadek tydzień do tygodnia, ponieważ w ubiegły wtorek tych zakażeń było niemal 20 tysięcy. „To by oznaczało, że to apogeum było w zeszłym tygodniu, jeżeli oczywiście będziemy mieli sukcesywnie mniejszą liczbę zakażeń” – powiedział.

Adam Niedzielski nie ukrywał, że wiele znaków zapytania powoduje wariant Omikron. Wciąż nie wiadomo między innymi, czy chronią przed nim dostępne obecnie szczepionki. „Na pewno Omikron jest gamechangerem. Wszystkie prognozy, które przedstawialiśmy do tej pory – że apogeum pojawi się do połowy grudnia, że będzie obejmowało 25 do nawet 40 tysięcy zakażonych – to się kompletnie zmienia i trzeba dokonać rewizji” – dodał.

Czytaj także: Nowy wariant COVID-19. Hołownia oburzony poziomem obostrzeń: To kpina!

Żr.: TVN24