Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski krytycznie ocenił postawę fryzjerów, którzy pomimo zakazu prowadzą swoją działalność. Portal wprost.pl zwrócił uwagę, że z ich usług niemal otwarcie korzystają także… niektórzy posłowie.

Wprowadzone przed świętami obostrzenia jeszcze trochę potrwają, bo rząd zdecydował o ich przedłużeniu do 18 kwietnia. Jest niemal pewne, że również bliżej tej daty zapadnie decyzja o dalszym przedłużeniu obostrzeń, przynajmniej w niektórych branżach. Pomimo zakazów i restrykcji niektórzy przedsiębiorcy obchodzą zakazy i nadal prowadzą swoją działalność przyjmując klientów na przykład w domach lub samemu do nich dojeżdżając. Tak na przykład funkcjonują niektórzy fryzjerzy, co ostro skrytykował Niedzielski.

Niedzielski krytykuje fryzjerów

„Poza kwestiami fiskalnymi, zawsze jestem pod wrażeniem beztroski w sytuacji takiej, w której wczorajsza liczba zgonów wynosiła ponad 900, dziś także będziemy mieli do czynienia z duża liczbą, w okolicach 700.” – zaczął Niedzielski.

„Co to oznacza? To oznacza, że w tej sytuacji branie odpowiedzialności za możliwość zarażenia kogoś… Nie wiem, jak to skomentować. To absolutnie nieodpowiedzialne.” – kontynuował Niedzielski. „Ale „nieodpowiedzialne” to jest mało powiedziane. To jest ryzykowanie czyimś zdrowiem i życiem” – podkreślił stanowczo.

Portal Wprost zwrócił uwagę, że niedawno dwuznaczny wpis opublikował w sieci Artur Dziambor z Konfederacji. „W piątek mam umówioną operację częściowej amputacji włosów i zarostu. Dam znać jak wyszło po wyjściu z kliniki. Trzymajcie kciuki” – napisał polityk. Choć nie pisze wprost o wizycie u fryzjera, jest to raczej oczywiste.

Nowe obostrzenia

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 28 487 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Mamy więc kolejny wzrost zakażeń, a najwięcej odnotowano ich na Śląsku. Resort poinformował również o śmierci aż 768 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 212 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 556 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 2 528 006 przypadków zakażenia koronawirusem. 57 427 osób nie żyje a 2 107 776 uznano za wyzdrowiałe.

