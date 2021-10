Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji w Legnicy zapowiedział „drastyczne kroki” w walce z pandemią COVID-19. Polityk stwierdził, że w ostatnich dniach mamy do czynienia z eksplozją pandemii, co sprawia, że prognozy na jesień powoli robią się zaburzone.

Ostatnie dni przyniosły skokowe wzrosty zakażeń COVID-19 w Polsce. We wtorek odnotowano ponad 80 proc. więcej zakażeń niż przed tygodniem, natomiast w środę tych zakażeń było już 100 proc. więcej. Trudno się więc dziwić, że błyskawicznie reaguje na to rząd.

Podczas konferencji w Legnicy Adam Niedzielski wprost stwierdził, że „mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii”. „We wtorek mieliśmy 80 proc. więcej zakażeń jak tydzień wcześniej, a dziś 100 proc. więcej niż przed siedmioma dniami. Jeśli takie wzrosty się utrzymają, to nasze prognozy na tę jesień zostaną zaburzone. Możemy wyjść powyżej poziomu zakażeń, który zakładaliśmy. To oznacza, że sytuacja robi się bardzo poważna. Musimy zareagować już teraz” – stwierdził.

Minister zdrowia nie ogłosił na razie nowych obostrzeń, ale zaznaczył, że znacznie bardziej pilnowane będą te, które obowiązują na ten moment. „To już jest ten czas, kiedy trzeba podejmować bardziej drastyczne kroki. Jestem w kontakcie z policją. Zostały wydane wytyczne w sprawie tego, jak mają być kontrolowane na przykład środki transportu. Tam mają być bezwzględnie noszone maseczki. Przez każdego. Polityka upomnień za brak maseczki się skończyła. Będą ostre mandaty” – powiedział.

Najgorsza sytuacja jest na Lubelszczyźnie, gdzie zajętych jest już ponad 700 łóżek w szpitalach. „To pokazuje, jak sytuacja pandemiczna koreluje z tym, co przeżyliśmy wcześniej” – mówił Adam Niedzielski. „Lubelskie to jedno z najsłabiej wszczepionych województw w naszym kraju. Do tego poprzednie trzy fale pandemii były tam niższe niż w innych częściach kraju. Mało ludzi przechorowało tam COVID-19 i tym samym nie nabrało odporności. Dlatego teraz liczba chorych jest tam tak duża” – dodał.

Czytaj także: Horban zapowiada powrót obostrzeń. To pierwsza zapowiedź

Żr.: TVP Info