Minister zdrowia Adam Niedzielski nie szczędził mocnych słów po ataku na punkt szczepień w Zamościu. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło tam do podpalenia w lokalnej siedzibie sanepidu. Zaatakowano również mobilny punkt szczepień.

Do całego zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. W Zamościu doszło do podpalenia w lokalnej siedzibie sanepidu, zaatakowano również mobilny punkt szczepień. Jak podał komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, służby prowadzą czynności mające na celu zidentyfikowanie sprawcy. Wcześniej głos w sprawie zabrał premier Mateusz Morawiecki. Teraz dołączył do niego Adam Niedzielski.

Minister udał się do Zamościa i nie szczędził mocnych słów. „Myślę, że można to podsumować jednym stwierdzeniem: doszło do aktu terroru. Aktu terroru, który jest skierowany nie tylko wobec tych osób, które pracują w powiatowej inspekcji (sanitarnej), ale to jest akt terroru wobec państwa” – podkreślił Niedzielski.

Szef resortu zdrowia poinformował, że wyznacza nagrodę w wysokości 10 tys. zł za pomoc w ustaleniu sprawcy. „We współpracy z policją taką nagrodę przyznam” – mówił Niedzielski. „Chciałem zachęcić wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje dotyczące wczorajszych czy dzisiejszych bardziej incydentów o przekazywanie informacji do policji” – dodał.

Niedzielski zapowiada walkę z antyszczepionkowcami

Niedzielski ocenił, że do ataku fizycznego doszło na skutek hejtu internetowego. „Te osoby, które również inspirowały tego sprawcę, na pewno mają świadomość, że nie jest to tylko i wyłącznie atak na ten kontener, który stoi za mną, ale to jest atak na państwo polskie” – mówił. „W zasadzie nie ma innego słowa, nie ma innego określenia, jak właśnie powiedzenie, że mamy do czynienia z aktem terroru” – powtórzył.

Minister @a_niedzielski w #Zamość: Została przekroczona granica, która upoważnia państwo do podjęcia bardzo surowych kroków wobec osób szerzących hejt i atakujących punkty szczepień. Przygotujemy rozwiązanie gwarantujące pracownikom punktów szczepień szczególną ochronę. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) August 2, 2021

„Mieliśmy do czynienia z kampanią fejk newsów, z kampanią oszczerstw, kłamstw, które po prostu były puszczane w eter. Ich dementowanie, które zasadzie jest niemożliwe przy takim natłoku informacji, prowadziło absolutnie nie do podjęcia dyskusji, tylko prowadziło do coraz większych oszczerstw, coraz większej eskalacji, również agresji w sieci” – mówił Niedzielski.

Minister zdrowia zapowiedział, że poruszy temat walki z antyszczepionkowcami na posiedzeniu rządu.

Źr. wPolityce.pl