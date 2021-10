W piątkowym raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu 1362 nowych zakażeń koronawirusem. Szef resortu Adam Niedzielski zapowiada zmiany. – Będziemy wracali do ścisłego egzekwowania obowiązku noszenia maseczek przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych – stwierdził na briefingu prasowym.

Liczba wykrywanych przypadków koronawirusa w Polsce stopniowo wzrasta. W piątek poinformowano o 1362 przypadkach. Co więcej, w ciągu doby odnotowano 6 zgonów bezpośrednio z powodu COVID-19 i 10 zgonów z powodu chorób współistniejących z COVID-19.

Na wzrost zakażeń zareagował minister Adam Niedzielski. – Chciałem zaapelować do włodarzy miast, do samorządowców, do wójtów, do wszystkich osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie czy straż miejskich czy innych służb, które mogą egzekwować kwestie noszenia maseczki, żeby właśnie stało się to pewnym priorytetem działania w najbliższym czasie – zaapelował na briefingu prasowym w Lublinie.

– Bardzo ważnym jest, żeby w tej sytuacji, która się systematycznie pogarsza, testować, testować się na skalę masową. Nie unikać testowania, no i oczywiście nie lekceważyć objawów – zauważył.

W opinii ministra zdrowia jesteśmy w fazie rozwijania czwartej fali. – Nie można dopuścić do tego, żeby dać jej pole do popisu, to znaczy żeby ta dynamika wzrostu zakażeń była wysoka. To wymaga od nas zarówno zaangażowania w akcję szczepień, ale to również wymaga od nas świadomej postawy – przekonuje.

W tym kontekście pojawiła się ważna zapowiedź. – Myślę, że po tym okresie takiego wakacyjnego rozluźnienia, pewnej dyscypliny sanitarnej, będziemy wracali do ścisłego egzekwowania obowiązku noszenia maseczek przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych – podsumował Niedzielski.