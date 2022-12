Minister Adam Niedzielski obawia się o swoje życie. Szef resortu zdrowia wspomniało o olbrzymim hejcie w sieci pod jego adresem. – To jest sytuacja absolutnie z mojego punktu widzenia niebezpieczna. To jest normalne planowanie regularne zamachu – powiedział w „Sednie Sprawy” Radia Plus.

Adam Niedzielski objął resort zdrowia w okresie pandemii koronawirusa. Minister zdrowia jest przez to oskarżany o prowadzenie szkodliwej polityki zdrowotnej. Środowiska antyszczepionkowe grożą mu nawet pozbawieniem życia. W tym kontekście poruszył wątek tzw. „kamratów”.

– Rzeczywiście to jest sytuacja absolutnie z mojego punktu widzenia niebezpieczna. To jest normalne planowanie regularne zamachu. To jest sytuacja zagrożenia życia i to jest powtarzająca się sytuacja – powiedział w Radiu Plus.

– Ja oczywiście jestem w sytuacji, w której mogę liczyć na ochronę ze strony państwa pod kątem służb, funkcjonariuszy, którym bardzo dziękuje za to wsparcie, którzy zapewniają mi ten komfort bezpieczeństwa, ale ja myślę, że my tu mamy do czynienia z bardzo taką trudną sytuacją w skali ogólnospołecznej – zauważył.

– Bo moje zagrożenie to jest jakby oddzielna sprawa, ale czym innym jest to, że mamy do czynienia z organizacją, która sprzyja Putinowi, która jest podejrzewana o rosyjskie finansowanie, która propaguje treści faszystowskie, która między innymi o szczepieniach, o których rozmawialiśmy, propaguje taki negatywny stosunek do szczepień, co oczywiście, ci którzy się przekonają, po Covidzie ponoszą ryzyko – powiedział.

– Więc jesteśmy tutaj nie tylko w sytuacji nie tylko mojego indywidualnego zagrożenia, ale to są organizacje, które stanowią zagrożenie dla porządku konstytucyjnego w Polsce. Ja tutaj apeluję do wszystkich, aby z rozmysłem i rozwagą przyjmowali treści przyjmowane przez tych bardzo niebezpiecznych ludzi – podsumował szef resortu.