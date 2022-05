Minister zdrowia Adam Niedzielski zabrał na antenie Polsat News głos w sprawie małpiej ospy. Choroba, dotychczas spotykana głównie w krajach afrykańskich, ostatnio rozprzestrzenia się w Europie. Minister zdrowia poinformował, jakie procedury zostaną podjęte w przypadku pojawienia się zakażenia w Polsce.

Małpia ospa w ostatnim czasie rozprzestrzenia się w Europie. Przypadki pojawiają się w kolejnych krajach, chociaż specjaliści jasno zaznaczają, że mamy tutaj do czynienia z zupełnie inną sytuacją, niż w przypadku COVID-19. „Jesteśmy w takim momencie, że nerwowo reagujemy na każde doniesienie o chorobach zakaźnych, ale nie ma potrzeby wzbudzać niepokoju” – powiedział na antenie Polsat News Adam Niedzielski.

Minister zdrowia skomentował rozporządzenie na temat małpiej ospy, stwierdzając, że jest to pakiet prewencyjny. „W pierwszym rozporządzeniu są standardowe środki określające tę chorobę jako chorobę zakaźną. Drugie rozporządzenie dotyczy monitorowania przypadków, aby Główny Inspektorat Sanitarny trzymał rękę na pulsie. (…) Kolejne zaś dotyczy obowiązkowej hospitalizacji w przypadku zakażenia” – mówił.

Niedzielski: „Mamy szczepionkę dedykowaną”

„Procedury są jasne: w przypadku stwierdzonego pierwszego przypadku będziemy izolować chorego” – powiedział Adam Niedzielski. „Równocześnie rozpoczniemy śledztwo epidemiczne, aby wiedzieć kto miał z zarażonym kontakt. Wdrożone zostają także procedury bezpieczeństwa, aby możliwie maksymalnie zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa” – dodał.

Niedzielski poinformował, że Polska posiada dedykowaną szczepionkę, ale nie ma potrzeby, by wprowadzać indywidualne szczepienia ochronne na małpią ospę. „Anglia i Francja gromadzą już szczepionki. My także bierzemy udział w przygotowaniach. Dla personelu medycznego mamy zarezerwowane mniej więcej tysiąc dawek” – powiedział minister zdrowia. „Jednocześnie obserwujemy tę chorobę i widzimy, że potencjał epidemiczny jest dużo mniejszy. Obserwujemy przypadki w Europie i widzimy, że nie jest to nowy wirus. Mamy szczepionkę dedykowaną i zgody odpowiednich instytucji do jej użycia” – dodał.

Źr.: Polsat News