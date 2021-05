Adam Niedzielski opublikował na swoim profilu na Twitterze wykres, który przynosi dobre wieści. Minister zdrowia poinformował, że spadła średnia 7-dniowa nowych zakażeń.

Pandemia koronawirusa wyraźnie słabnie, co wskazuje kolejne dane. Choć nadal dziennie przybywa po kilka tysięcy nowych zakażonych i umiera kilkaset osób, to jednak jest to dużo mniej, niż jeszcze niedawno. Rząd stopniowo znosi kolejne obostrzenia, więc od przyszłej soboty najprawdopodobniej pożegnamy się z maseczkami na świeżym powietrzu.

Dobre wieści przekazał na Twitterze także Adam Niedzielski. Minister zdrowia opublikował wykres, z którego wynika spadek średniej nowych zakażeń.

Niedzielski ma dobre wieści

„Średnia 7-dniowa nowych zakażeń spadła do ok 4 tys. przypadków – poniżej minimum między II a III falą, które wynosiło ok 5 tys. Wskaźnik nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców zmniejszył się do 11,4” – napisał Niedzielski. „Od kolejnej soboty będziemy mogli zdjąć już maseczki na zewnątrz” – dodał minister.

W czwartek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie przewidujące zniesienie obowiązku zakrywania ust i nosa na świeżym powietrzu. Koniec tego obowiązku wejdzie w życie w sobotę 15 maja. Należy jednak zachowywać 1,5-metrową odległość od innych osób.

Nowe zakażenia

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych 4765 potwierdzonych przypadkach zakażeń. Jednocześnie odnotowano 411 przypadków śmiertelnych, do których przyczynił się koronawirus. „Z powodu COVID-19 zmarło 109 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 312 osób” – precyzuje Ministerstwo Zdrowia.

Od początku pandemii na terytorium Polski zanotowano dotąd łącznie 2 829 196 potwierdzonych przypadków zakażeń. Zanotowano również 69 866 przypadków śmiertelnych.

Źr. twitter; wmeritum.pl