Kiedy poda się pan do dymisji? – takie pytanie usłyszał minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie na antenie Radia ZET. Szef resortu udzielił krótkiej, acz dosadnej odpowiedzi.

Minister Adam Niedzielski był gościem Beaty Lubeckiej w Radiu ZET. Podczas programu wypowiadał się na temat czwartej fali koronawirusa i zagrożeń jakie niesie ze sobą nowy wariant Omikron. Szef resortu zdrowia przyznał, że rządzący starają się rozwiązać problem wysokiej liczby zgonów.

– Tym rozwiązaniem jest program, wysyłamy już do blisko miliona Polaków, zostały wysłane pulsoksymetry. Blisko milion wzięło udział w tym programie, pomiar saturacji, porady lekarskie, które są w związku z tym pomiarem, jeżeli on ma poziom alertowy. To jest jeden z pomysłów – podkreślił.

Niedzielski nie wyklucza zaostrzenia restrykcji. – Wszystkie scenariusze są rozważane. Epidemia jest bardzo dynamiczna. Mamy nową sytuację dotyczącą pojawienia się Omikrona.

– Jeżeli będziemy mieli kryzys, którego jeszcze do tej pory nie mieliśmy w takiej skali możliwości, to oczywiście te narzędzia, które stosujemy, będą coraz szerszej stosowane – poinformował.

Minister Niedzielski zapytany o dymisję. Wyjaśnił, kiedy do tego dojdzie

– Niczego nie można wykluczyć, bo w tej chwili za mało wiemy na temat Omikrona i jego charakterystyki jeśli chodzi o zakaźność i zjadliwość – zaznaczył minister zdrowia.

W pewnym momencie prowadząca odniosła się do fali krytyki pod adresem Niedzielskiego. – Kiedy poda się pan do dymisji? – zapytała, powołując się na słuchacza.

Minister Niedzielski odpowiedział bardzo szybko. – Tuż po tym, jak pani zrezygnuje z pracy w Radiu ZET – stwierdził.