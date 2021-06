Minister Adam Niedzielski na antenie TVP Info usłyszał pytanie o to, ilu Polaków nabyło dotąd odporność na Covid-19. W odpowiedzi szef resortu zdrowia podał konkretną liczbę procentową. Okazuje się, że dane resortu wskazują, iż dotyczy to już większości Polaków.

Minister Niedzielski w piątek na antenie TVP Info mówił o skali odporności Polaków na Covid-19. Szef resortu zdrowia przekazał całkiem optymistyczne wieści, bo okazuje się, że już bardzo niewiele brakuje do uzyskania tzw. odporności populacyjnej.

„Trzeba uwzględniać oba elementy – proces szczepień i przechorowanie” – podkreślił Niedzielski. „Łącznie oba te elementy powodują powstawanie przeciwciał. I my prowadziliśmy taki monitoring i prowadzimy taki monitoring, ile osób w badanych populacjach ma właśnie przeciwciała” – zapewnił.

Niedzielski wskazuje, ilu Polaków ma odporność na Covid-19

Minister stwierdził, że posiadanie przeciwciał „jest kryterium minimum”. „To znaczy, że nie tylko posiadanie przeciwciał oznacza, że jesteśmy uodpornieni i odporni na zachorowanie, więc można to traktować jako taką dolną granicę i raczej jest to konserwatywny, jak to się mówi, szacunek. Pod tym względem mamy już w tej chwili ok. 60 proc. ludzi, która jest odporna” – poinformował Niedzielski.

Minister przypomniał, że zdaniem większości ekspertów do uzyskania tzw. odporności populacyjnej niezbędne jest uodpornienie 70-80 proc. członków populacji. „Więc my naprawdę jesteśmy bardzo blisko tego punktu” – podkreślił Niedzielski.

Nowe zakażenia

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 341 nowych potwierdzonych przypadkach zakażeń w Polsce. Jednocześnie resort odnotował 68 przypadków śmiertelnych, do których przyczynił się koronawirus. „Z powodu COVID-19 zmarło 19 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 49 osób” – precyzuje ministerstwo.

Od początku pandemii na terytorium Polski odnotowało dotąd łącznie 2 877 007 potwierdzonych przypadków zakażeń. W tym samym czasie stwierdzono 74 515 przypadków śmiertelnych, na które wpływ miał koronawirus.

