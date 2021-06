Jak przejeżdżam przez Nowy Świat, jadąc do pracy, to nie widzę zamkniętych lokali – oświadczył minister Adam Niedzielski na antenie RMF FM. Wypowiedź szefa resortu zdrowia wywołała falę komentarzy w sieci.

Wątek sytuacji polskich przedsiębiorców pojawił się podczas Porannej Rozmowy w RMF FM. Prowadzący Robert Mazurek zwrócił uwagę, że rządowa tarcza antykryzysowa nie była wystarczająca, skoro tyle prywatnych biznesów upadło z powodów pandemii.

-Wystarczy się przejść po Warszawie i zobaczyć ile miejsc, punktów gastronomicznych padło. Oczywiście pan mi może powiedzieć, że w Izraelu też padły… – mówił dziennikarz.

-Nie. Ja tylko powiem panu, że jak przejeżdżam przez Nowy Świat jadąc do pracy, to nie widzę tych zamkniętych lokali – odparł minister.

W odpowiedzi Mazurek zaproponował Niedzielskiemu, że oprowadzi go po centrum Warszawy, pokazując miejsca, które nie prowadziły sobie ze skutkami pandemii.

🎥Minister zdrowia @a_niedzielski w #RozmowaRMF : Jak przejeżdżam przez Nowy Świat jadąc do pracy, to nie widzę zamkniętych lokali @RMF24pl pic.twitter.com/DO0zvUg5Q2

Wypowiedź ministra zdrowia wywołała burzę w mediach społecznościowych. „Panie ministrze, powinien Pan za nie przeprosić wszystkich, którzy stracili dorobek swojego życia” – zaapelował Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Metoda rządu, ujawniona przez @a_niedzielski na badanie skutków swoich decyzji: przejechać się rządową limuzyną po Nowym Świecie. Nie dziwię się, że idziemy jako kraj powoli na dno” – zauważył Bartłomiej Sienkiewicz.

Pan Minister @a_niedzielski , twierdzi że restauracje nie upadają. Coffee Planet Wrocław – to jedna z wielu knajp, które upadły przez pandemię. Przez 18 lat byli w samym sercu rynku Wrocławia. Panie Ministrze, Polska to nie tylko Nowy Świat w Warszawie. #NiedzielskiKłamie pic.twitter.com/u8JjhSmHVH

Minister Niedzielski mówił w RMF, że jak jedzie do pracy przez Nowy Świat, to nie widzi tego, że padły lokale gastronomiczne. Proponuję wyjść z auta i przejść się po centrum. Złota Kurka przy Konstytucji była od zawsze. Już nie ma. pic.twitter.com/hImQZjFmF3

Niedzielski- gdy jadę do pracy Nowym Światem to nie widzę upadających restauracji. Właśnie. Gdy Balcerowicz wprowadzał swoje reformy, to codziennie chodził ulicami, by w sklepach i u ludzi sprzedających ze szczęk sprawdzać jak to działa w praktyce.