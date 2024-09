„Bild” podaje informacje dotyczące statystyk związanych z odsyłaniem imigrantów przez Niemców do Polski. Padła nawet konkretna liczba.

Aby ograniczyć liczbę nielegalnych imigrantów wjeżdżających na teren Niemiec w październiku ubiegłego roku tamtejsza policja uruchomiła stacjonarne punkty kontrolne. Jeden z nich został zlokalizowany na moście we Frankfurcie nad Odrą.

Tamtejszy tabloid „Bild” podaje informacje dotyczący skuteczności działania tych punktów oraz liczby imigrantów, którzy ostatecznie zostali cofnięci do Polski. Według doniesień dziennikarzy gazety na przestrzeni ostatnich 9 miesięcy Niemcy odesłali do Polski 4600 nielegalnych imigrantów, którzy próbowali dostać się na terytorium naszego zachodniego sąsiada.

Dziennik opisuje przy okazji historię rodziny z Tadżykistanu, która również została zawrócona z Niemiec i przekierowana do Polski. – Musimy wracać do Polski, mamy na to dokumenty. Nie wolno nam przebywać w Niemczech. Nie mamy pozwolenia – powiedział ojciec rodziny w rozmowie z dziennikarzami.

Niemcy chcą skuteczniej walczyć z nielegalną imigracją. W tym celu tamtejszy resort spraw wewnętrznych zarządził tymczasowe kontrole na wszystkich lądowych granicach. Mają zostać zainicjowane 16 września i potrwają przez najbliższych sześć miesięcy.

