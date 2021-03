Kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie (MV) uchwalił we wtorek najsurowsze w całym RFN przepisy wjazdowe dla osób z sąsiedniej Polski. W przyszłości osoby dojeżdżające do pracy za granicę będą musiały co 48 godzin przedstawiać negatywny test na koronawirusa.

Poinformował o tym we wtorek sekretarz stanu Patrick Dahlemann po posiedzeniu gabinetu w Schwerinie.

Centra szybkich testów mają zostać uruchomione na przejściach granicznych w Ahlbecku i Linken w tym tygodniu – pisze agencja dpa.

Tymi działaniami rząd przygotowuje się do ewentualnego zaklasyfikowania Polski jako obszaru wysokiego ryzyka. W powiecie Pomorze Przednie-Gryfia obserwuje się obecnie spadek liczby zakażeń, ale w całej Polsce liczba infekcji rośnie.

Dahlemann powiedział, że Meklemburgia-Pomorze Przednie ma teraz najbardziej rygorystyczny obowiązek testowy ze wszystkich krajów związkowych. Przepisy MV są również surowsze niż federalne przepisy wjazdowe. (PAP)

