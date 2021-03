Torben Hoffmann, niemiecki dziennikarz, opublikował na swoim profilu społecznościowym z udziałem Roberta Lewandowskiego. Widać na nim moment, w którym Polak udaje się do budynku klubowego Bayernu Monachium, by przejść dodatkowe badania lekarskie.

Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski i udał się do Niemiec. Wszystko ze względu na kontuzję, którą odniósł w spotkaniu eliminacyjnym do MŚ z Andorą. Przez uraz nasz kapitan nie zagra w spotkaniu z Anglią.

Niemiecki dziennikarz Torben Hoffmann zamieścił film, na którym widać moment przyjazdu Lewandowskiego do ośrodka Bayernu Monachium. Piłkarz zmierza do budynku klubowego, by przejść kolejne badania lekarskie. „Wciąż brakuje diagnozy Bayernu” – pisze w opisie nagrania Hoffmann.

Co z Lewandowskim? „Aktualizacja”

Nieco więcej informacji ws. stanu zdrowia Lewandowskiego ujawnia inny niemiecki dziennikarz – Maximilian Koch. On również zamieścił wpis na Twitterze, w którym przyznał, że diagnoza dotycząca urazu naszego rodaka ma być znana jeszcze we wtorek.

„Aktualizacja ws. Roberta Lewandowskiego. Po przylocie z Warszawy napastnik ma wkrótce przybyć na Saebener Strasse i zostać tam dokładnie zbadany. Diagnoza postawiona przez lekarzy Bawarczyków będzie znana jeszcze dzisiaj” – napisał.

Władze Bayernu z dużym niepokojem przyjęły informację o kontuzji Lewandowskiego. Nie ma w tym nic dziwnego w końcu nasz zawodnik to czołowa postać zespołu z Monachium, jego najlepszym strzelec i gracz, który każdy mecz rozpoczyna od pierwszej minuty. Niebawem mistrzowie Niemiec zmierzą się z mocnym zespołem RB Lipsk, a trener Hansi Flick z pewnością chciałby mieć do dyspozycji „Lewego”.