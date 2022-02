Niemiecka sieć drogerii DM już w kwietniu otworzy w Polsce swój pierwszy sklep. Powstanie on we wrocławskim parku handlowym Galaktyka. Trudno jednak przypuszczać, by była ona w stanie zagrozić Rossmannowi, który od lat jest niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o ilość placówek.

Już w kwietniu w parku handlowym Galaktyka we Wrocławiu otwarty zostanie pierwszy sklep niemieckiej drogerii DM. Sieć tylko w Niemczech zatrudnia ponad 40 tysięcy osób i posiada około 2 tysiące sklepów. Jest również obecna w kilkunastu europejskich krajach, w tym w Czechach, Słowacji, Włoszech, Węgrzech oraz Austrii. Teraz czas na Polskę.

Wrocław ma zostać również siedzibą spółki w naszym kraju. W najbliższym czasie sieć zamierza otwierać swoje placówki w okolicy – w Lesznie, Lubaniu oraz Jeleniej Górze. Oprócz tego, zamierza działać również w sklepie internetowym. Na ten moment nie wiadomo, jak szeroką ekspansję planuje w naszym kraju.

Trudno przypuszczać, by w handlu stacjonarnym sieć DM była w stanie zagrozić Rossmannowi. W Polsce jest już ponad 16 tysięcy sklepów tej sieci, znajdują się one zarówno w dużych miastach, jak i w niewielkich miasteczkach. Dla porównania, największy konkurent Rossmanna, czyli Hebe, posiada nieco ponad 260 sklepów stacjonarnych.

Czytaj także: Bielan o wycofaniu Polski z europejskiego planu odbudowy. „Będziemy musieli podjąć jakąś decyzję”

Żr.: Wprost