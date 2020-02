Wiele wskazuje na to, że Polska po raz drugi z rzędu będzie organizatorem Eurowizji Junior. Jak dowiedziała się nieoficjalnie „Gazeta Wyborcza” finałowy koncert ma się odbyć w Krakowie.

Zwycięstwo Roksany Węgiel dało Polsce prawo do organizacji ubiegłorocznej Eurowizji Junior. Podczas finału w Gliwicach reprezentantka naszego kraju Viki Gabor dała Polsce drugie zwycięstwo z rzędu. Nic więc dziwnego, że wiele osób natychmiast zaczęło się zastanawiać czy Eurowizja Junior po raz kolejny zostanie zorganizowana w naszym kraju.

Do soboty nie pojawiły się żadne informacje na ten temat. Jednak podczas sobotniego finału programu „The Voice Kids” na scenie pojawił się Jacek Kurski. Prezes TVP zdradził, że Polska będzie chciała znów zorganizować konkurs. „Czy chcecie, żeby Polska raz jeszcze była organizatorem Eurowizji Junior? W takim razie ja się biorę do roboty! A Wy słuchajcie komunikatów Telewizji Polskiej w ciągu najbliższych dni” – powiedział.

Jak dowiedziała się nieoficjalnie „Gazeta Wyborcza”, TVP udało się otrzymać prawo do zorganizowania Eurowizji Junior drugi rok z rzędu. Konkurs miałby zostać zorganizowany w Krakowie, co w rozmowie z „GW” miał potwierdzić Rafał Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury. „Wszystko wskazuje na to, że w listopadzie 2020 TVP ponownie będzie organizatorem Eurowizji Junior” – przekazał.

W ramach organizacji wydarzenia w krakowskiej Tauron Arenie miał już zostać zarezerwowany termin.

