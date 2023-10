Jarosław Wolski, ekspert od wojskowości, zabrał głos ws. odejścia z armii dwóch czołowych polskich generałów. Jego słowa brzmią bardzo niepokojąco.

– Dwóch najwyższych dowódców polskiej armii – szef Sztabu Generalnego generał Rajmund Andrzejczak oraz Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Tomasz Piotrowski – podało się do dymisji – podał serwis i.pl.

Okazuje się, że te informacje, dotyczące odejścia generała Andrzejczaka, potwierdziła rzeczniczka Sztabu Generalnego płk Joanna Klejszmit. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych również potwierdziło, że dymisję złożył generał Piotrowski.

Zanim doniesienia zostały potwierdzone głos zabrał Jarosław Wolski, ekspert ds. wojskowości. Jego słowa brzmią dość niepokojąco, zwłaszcza w obliczu toczącego się za naszą wschodnią granicą.

Jarosław Wolski o odejściach dwóch czołowych polskich generałów

– Jeżeli to prawda to jest to coś bardzo niepokojącego. Powstrzymam się na razie od komentowania do czasu rozeznania swoimi kontaktami co się stało i dlaczego. Sytuacja w której 2 z 3 najważniejszych dowódców w SZ RP rzuca kwitami jest bezprecedensowa – fakt, nie opinia – napisał Wolski w serwisie x.com.

– Ok mam potwierdzone: obaj Generałowie złożyli wnioski o rozwiązanie stosunku służbowego. Ps. Nie ma czegoś takiego jak „dymisja” w tym przypadku – dodał w kolejnym wpisie ekspert.

Ok mam potwierdzone: obaj Generałowie złożyli wnioski o rozwiązanie stosunku służbowego.

Ps. Nie ma czegoś takiego jak „dymisja” w tym przypadku — Jarosław Wolski (@wolski_jaros) October 10, 2023

Przeczytaj również: