Grigorij Judin, rosyjski socjolog, udzielił wywiadu „Gazecie Wyborczej”. Podczas rozmowy wypowiedział niepokojące słowa na temat bezpieczeństwa Polski.

Podczas wywiadu, którego Judin udzielił „GW”, padła niepokojąca opinia. Socjolog uważa bowiem, że Polska ma powody do obaw jeżeli chodzi o potencjalne zagrożenie ze strony Rosji. Judin twierdzi, że należy bardzo poważnie traktować to, co przedstawiciele rosyjskich władz mówią w ostatnim czasie o naszym państwie. Warto podkreślić, że chodzi o liczne groźby.

Judin przyznaje, że Władimir Putin wiele razy wspominał o Polsce jako zagrożeniu. To może dawać dość niepokojące prognozy na przyszłość. – Bardzo poważnie traktowałbym wszystko, co o Polsce w ostatnim czasie mówią przedstawiciele rosyjskich władz. Po raz pierwszy poważne zagrożenie dla Polski ze strony Kremla zobaczyłem w 2020 r., kiedy Putin opublikował swoją analizę przyczyny wybuchu II wojny światowej. Było tam bardzo niewiele treści o Niemczech, za to bardzo dużo o Polsce. Putin dosłownie pisał, że Polska jest złem i że to ona doprowadziła do wybuchu wojny. W tekstach o Ukrainie również pisał o Polsce jako o zagrożeniu – mówi socjolog.

Na tym jednak nie koniec. Judin podkreśla również, że jeżeli inwazja na Ukrainie skończy się w jakimś stopniu sukcesem Rosji, wówczas następna na celowniku Putina będzie Polska. – Nie mam wątpliwości, że jeśli putinowski marsz w Ukrainie w jakimś stopniu się powiedzie, to Polska będzie kolejnym celem – powiedział naukowiec.

Socjolog przyznaje także, że Putin rości sobie prawa do całej Europy Wschodniej, która miałaby się znaleźć w strefie wpływów Rosji. – Putin przede wszystkim myśli, że sam jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zaczął wojnę z Ukrainą, bo uznał, że jeśli tego nie zrobi, czeka go marny koniec. Jego zdaniem rosnące niezadowolenie ludzi w Rosji, zyskawszy poparcie Ukrainy i Zachodu, doprowadzi do jego upadku. Cała Europa Wschodnia jest dla niego strefą ryzyka, do której rości sobie prawa. Widzieliśmy już przecież, że żąda, by powrócić do granic stref wpływów z czasów Układu Warszawskiego – powiedział.

Cała rozmowa TUTAJ.