Łazik Perseverance dokonał niesamowitego znaleziska na Marsie, gdzie prowadzi swoją misję. NASA opublikowała zdjęcia w sieci.

Przedstawiciele NASA codziennie publikują zdjęcia z misji na Marsie. Wykonuje je wysłany tam łazik Perseverance oraz dron Ingenuity. Co tydzień jedna z fotografii otrzymuje miano „zdjęcia tygodnia”. Tym najnowszym została fotka, na której widzimy dość niespodziewany element.

Zdjęcie wykonane zostało przy pomocy kamery Hazcam (Front Left Hazard Avoidance Camera), czyli 12 lipca ziemskiego kalendarza. Na fotografii widać podłużny, poskręcany obiekt, który niektórzy określili mianem „marsjańskiego spaghetti”. W rzeczywistości mamy jednak do czynienia z najzwyklejszym… sznurkiem.

Łazik Perseverance odkrył coś, co na Marsie wygląda jak spaghetti https://t.co/k4bL7OVyx4 pic.twitter.com/wzSKfbJfco — InneMedium (@inneMedium) July 15, 2022

Sprawą zainteresowały się amerykańskie media, które wystosowały do NASA oficjalne zapytania. Przedstawiciele organizacji poinformowali, że sznurek został najprawdopodobniej zgubiony podczas lądowania łazika Perseverance i drona Ingenuity na Marsie. Zdaniem NASA sznurek mógł po prostu odpaść na dużej wysokości, a następnie, niesiony przez wiatr, znalazł się na powierzchni planety.

Okazuje się, że to nie pierwszy raz, gdy łazik znajduje elementy pozostawione po lądowaniu. W ubiegłym miesiącu NASA opublikowała np. zdjęcie obiektu, który przypominał folię aluminiową. W komunikacie do mediów Agencja podała, że był to najprawdopodobniej fragment koca termicznego. Okrywał on rakietę podczas lądowania na Marsie.

Fot. NASA