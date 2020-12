Stefan Niesiołowski był gościem Tomasza Lisa w Onecie. Polityk wypowiedział się między innymi na temat Strajku Kobiet, a także rządów PiS w Polsce. Jego zdaniem, zbliżają się one do końca.

Stefan Niesiołowski stanowczo wypowiedział się na temat partii rządzącej. „PiS jest w fazie, nie powiem, że już zdycha, ale bardzo słabnie – o tym świadczą sondaże, o tym świadczą ogromne manifestacje. Czyli jest poważne osłabienie dyktatury pisowskiej w Polsce i to jest wiadomość bardzo dla Polski dobra. Bo to, co złe dla PiS-u, jest dobre dla Polski. Czyli Polska jest na pewno w lepszej sytuacji, niż była jeszcze miesiąc temu” – stwierdził.

Polityk pytany był przez Tomasza Lisa o jego stosunek do Strajku Kobiet w naszym kraju. Czy Stefan Niesiołowski popiera manifestacje? Odpowiedź była jasna. „Oczywiście. Ja pięć lat siedziałem w więzieniach, walczyłem o wolność z dyktaturą komunistyczną i dzisiaj, mam nadzieję, że bez więziennego etapu mojego życia, walczę z dyktaturą pisowską. Wszystko, co tę dyktaturę osłabia, służy Polsce. To jest największe nieszczęście, jakie na nas spadło, że z woli, niestety, oszukanych, przekupionych, ogłupionych, naiwnych ludzi, oni się dali omamić pisowcom, no i niestety głosowali tak, jak głosowali, ten reżim ma mandat wyborczy. Oczywiście te wybory nie były uczciwe, one były przy poparciu środków państwowych, mediów reżimowych, no ale nie da się tego zakwestionować. Ale w tej chwili już ten reżim słabnie, ten reżim się kończy” – powiedział.

Stefan Niesiołowski dziękuje uczestnikom manifestacji

Niesiołowski podziękował również tym, którzy uczestniczą obecnie w manifestacjach. „Dziękuję kobietom, wspaniale walczą. Gratuluję Lempart, nie rozumiem ataków na nią, która jest symbolem, jest dzielna, bardzo mądrze mówi. Jest jednym z wybitnych polityków tego sezonu. Cieszę się, że do takich demonstracji dochodzi i że ten reżim odejdzie, a ci, którzy zniszczyli demokrację poniosą odpowiedzialność zgodnie z prawem” – mówił.

