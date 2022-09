Wołodymyr Zełenski wyciaga rękę do polskiego rządu. Chodzi o pomoc w kryzysie energetycznym, który dotknął nasz kraj.

Polska mierzy się z dużym kryzysem energetycznym. Wpływ na to ma przede wszystkim wojna na Ukrainie oraz nałożone na Rosję sankcje, w wyniku których europejskie państwa rozpoczęły proces uniezależniania się od surowców ze wschodu. Od kilku tygodni mówi się, że ten fakt może sprawić, iż Polskę czeka wyjątkowo ciężka zima.

Tymczasem z niespodziewaną propozycją dla polskiego rządu wystąpił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. W sieci pojawiły się bowiem informacje dotyczące jego polecenia, które wydał lokalnemu rządowi.

– Wołodymyr Zełenski polecił rządowi opracowanie możliwości pilnej dostawy 100 tysięcy ton węgla do Polski. „Mamy wystarczającą ilość dla siebie i możemy pomóc naszym braciom przygotować się do zimy” – mówi prezydent Ukrainy – napisał na Twitterze, cytując słowa Zełenskiego, bloger Łukasz Bok.

Wiele wskazuje więc na to, że Polska otrzyma dość niespodziewaną pomoc od Ukrainy. To jednak nie dziwi, ponieważ Polska regularnie pomaga Ukraińcom dostarczając im broń. Za naszą wschodnią granicę trafiły przecież czołgi czy armato-haubice, a także najzwyklejsza broń ręczna. Tamtejsza armia chwali sprzęt, który dostarczają Polacy i podkreśla, że to w dużej mierze dzięki niemu przez długi czas udawało się odpierać rosyjskie ataki.