Do niespodziewanej sytuacji doszło podczas meczu Szwajcaria-Kamerun rozgrywanego w ramach mundialu w Katarze. Zawodnik pierwszego z zespołów po strzeleniu gola wykonał niesamowity i dość zaskakujący gest.

Podczas jednego z dzisiejszych spotkań rozgrywanych na mundialu w Katarze Szwajcaria mierzyła się z Kamerunem. W meczu przez długi czas utrzymywał się rezultat remisowy, jednak ostatecznie to piłkarze z Europy wyszli na prowadzenie.

Wszystko za sprawą Breela Embolo, czyli napastnika, który występuje w barwach AS Monaco. Napastnik otrzymał piłkę w polu karnym Kamerunu, a następnie, bez większych problemów, skierował ją do bramki strzeżonej przez Onanę.

Po trafieniu Embolo zachował się jednak w nietypowy sposób. Piłkarz nie cieszył się bowiem wraz z resztą zespołu, lecz po prostu zatrzymał się i zachował stoicki spokój.

Szwajcar nie cieszył się z gola przeciwko Kamerunowi

Gol Embolo padł w 48. minucie spotkania. Bramkę możemy obejrzeć m.in. na twitterowym profilu telewizji TVP Sport.

Po strzelonej bramce Embolo, w przeciwieństwie do swoich kolegów z drużyny, nie celebrował gola. Wszystko ze względu na fakt, iż napastnik urodził się właśnie w Kamerunie i to tam spędził swoje pierwsze lata życia. Zachowując się we wspomniany sposób chciał więc oddać szacunek dla swojej ojczyzny.