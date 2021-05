Robert Lewandowski udzielił wywiadu włoskiej gazecie „Tuttosport”. Podczas rozmowy, dość niespodziewanie, zabrał głos ws. Arkadiusza Milika, napastnika Olympique Marsylia.

Arkadiusz Milik przebywa obecnie na wypożyczeniu w Olympique Marsylia z SSC Napoli. W umowie Francuzi zastrzegli sobie jednak możliwość wykupu Polaka. Muszą jedynie przelać na konto włoskiego klubu osiem milionów euro.

W jego kontrakcie jednak znajduje się klauzula wykupu w wysokości 12 milionów euro, którą może uiścić każdy zainteresowany klub od najbliższego okna transferowego. Kilka tygodni temu informowaliśmy, że reprezentanta Polski widziałby u siebie Juventus Turyn, a także Atletico Madryt.

Jakiś czas temu włoska gazeta „Tuttosport” podawała z kolei, że Milikiem zainteresowanie jest PSG. Co ciekawe, głos ws. napastnika Olympique Marsylia, w rozmowie z tą samą gazetą, zabrał… Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski niespodziewanie o Miliku

Robert Lewandowski niedawno udzielił wywiadu włoskiej gazecie „Tuttosport”. Opowiadał o swoich występach dla Bayernu Monachium, a także przyszłości. Co ciekawe odniósł się także do sytuacji i spekulacji transferowych wokół swojego kolegi z reprezentacji Polski – Arkadiusza Milika.

Lewandowski oświadczył, że Milik… najprawdopodobniej zostanie we Francji. – Wydaje mi się, że Arek jest w pełni skoncentrowany na Marsylii. Nie wiem, co się stanie, to jeszcze wczesne dni – powiedział.

Francuskie media natychmiast podchwyciły temat i zaczęły sugerować, że Lewandowski ma informacje w tej sprawie od samego zainteresowanego, czyli Milika. – Nigdy nie powiedziałem, że chcę opuścić Olympique Marsylia. Jestem tu bardzo szczęśliwy, dobrze się tu czuję – powiedział z kolei polski napastnik w rozmowie z Canal+.