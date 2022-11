Dzieciaki jak nikt czekają na święta Bożego Narodzenia. Prezenty na gwiazdkę mają dla maluchów kluczowe znaczenie. Czy w tym roku spełnią się marzenia? Spróbujemy podrzucić kilka podpowiedzi, co kupić w tym roku najmłodszym członkom rodziny.

Prezent na gwiazdkę na słodko

W tym tekście nie znajdziesz jednak propozycji zabawek i innych prezentów na gwiazdkę, których oczekują dzieciaki. Mamy dla Ciebie za to sporo propozycji słodkich upominków, które i tak zawsze znajdują się w paczce. Nie chcemy jednak, byś w tym roku wybierała klasyczne czekolady i bombonierki – możesz wybrać o wiele lepsze słodycze na prezent na gwiazdkę dla dziecka. Sprawdź, co przygotowaliśmy: https://chocolissimo.pl/prezenty-na-swieta!

Słodkie i nietypowe prezenty na gwiazdkę

Naszym tegorocznym faworytem bez wątpienia są czekoladowe figurki. Ale nie takie, które można postawić i szybko spałaszować, ale te, które… trzeba samodzielnie złożyć! Figurki 3D to naszym zdaniem doskonała propozycja na prezent na gwiazdkę, bo nie dość, że pysznie smakują, to na dodatek świetnie wyglądają i zapewniają też rozrywkę! Choinki czy renifery do samodzielnego złożenia będą w tym roku prawdziwym przebojem.

Nie znaczy to oczywiście, że klasyczne figurki nie będą się cieszyły wzięciem. Czekoladowy prezent na gwiazdkę dla dziecka w kształcie bałwanka, mikołaja czy renifera to ciekawa wariacja na temat klasycznej czekolady. Wiadomo, że figurka wygląda bardziej efektownie niż klasyczna tabliczka, prawda? Warto je wybrać, tym bardziej że dostępne są w atrakcyjnych wizualnie zestawach. Można za ich pomocą nawet odtworzyć jakąś zimową scenkę!

Prezent na gwiazdkę dla dzieci do kubeczka

Dobra propozycja na prezent na gwiazdkę to także apetyczne chocosticki. To też słodkie uzupełnienie podarunku, ale jakże wyjątkowe! Za jego pomocą można bowiem samodzielnie przygotować pyszną gorącą czekoladę. Wystarczy tylko kubek mleka! Takie prezenty są dla dzieci bardzo atrakcyjne – coś trzeba z nim zrobić, coś przygotować. Na pewno wspólne przyrządzanie czekolady z rodzicami będzie teraz miało wyjątkowy, świąteczny wymiar. No i ten apetyczny zapach roztaczający się po mieszkaniu – dobry nastrój dla wszystkich gwarantowany!

A może po prostu czekoladki?

Jako prezent na gwiazdkę dla dziecka sprawdzą się też klasyczne czekoladki. Aby jednak nie wybierać eleganckich szkatułek, które zdecydowanie bardziej odpowiadają dorosłym, lepiej wybrać czekoladki, które mają to coś. Nasz pomysł? Pralinki w kształcie… babeczek! Idziemy o zakład, że takiego pomysłu jeszcze nie widziałaś! Tymczasem to naprawdę atrakcyjnie wyglądające czekoladki z apetycznymi nadzieniami. Na pewno spodobają się dzieciakom, szczególnie że są bardzo kolorowe.

Tak się składa, że w Chocolissimo nawet klasyczne tabliczki czekolady są wyjątkowe. Pięknie udekorowane, z mieszanych rodzajów czekolad, obsypane orzechami i owocami zdecydowanie nie należą do nudnych prezentów. Prezent na gwiazdkę dla dzieci powinien sprawić, że pociechom zaświecą się oczy – i gwarantujemy, cokolwiek z asortymentu Chocolissimo wybierzesz, ten warunek zostanie spełniony!

Materiał zewnętrzny partnera