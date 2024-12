Nietypowe zakończenie miało wydanie „Faktów” z 23 grudnia. Wszystko przez słowa, które wypowiedziała prezenterka Anita Werner.

Dzień przed Wigilią wydanie „Faktów”, czyli programu informacyjnego stacji TVN, miało nietypowe zakończenie. Wszystko przez słowa Anity Werner, prowadzącej program, która nawiązała do pojawiających się spekulacji dotyczących sprzedaży stacji telewizyjnej.

Widzowie zastanawiają się, co stanie się z TVN i w czyje ręce ostatecznie trafi stacja. Problemom w tym zakresie stara się zapobiec rząd, który zamierza wpisać TVN na listę podmiotów o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju.

Głos ws. potencjalnej sprzedaży stacji zabrała wspomniana Anita Werner, która na zakończenie wydania z 23 grudnia wypowiedziała następujące słowa. – Świat się zmienia, ale to, co się nie zmienia, to nasze wartości. W redakcji „Faktów” TVN te wartości, to uczciwość dziennikarska i dziennikarski warsztat, to rzetelna, sprawdzona informacja. Wy, drodzy Państwo, macie prawo wiedzieć, a my jesteśmy tu po to, żeby tę wiedzę Wam dostarczyć. I będziemy. Niezmiennie – powiedziała prezenterka.

Kto kupi TVN? Wśród potencjalnych nabywców wymienia się .in. czeską PPF Group, włoską MediaForEurope, fundusze związane z Viktorem Orbanem oraz TV2 Media Group.

