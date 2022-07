Nietypowe zjawisko na Morzu Bałtyckim. W pobliżu fińskiego wybrzeża na jednym ujęciu uchwycono kilka trąb wodnych. Jak możemy przeczytać w mediach społecznościowych, łącznie było ich aż siedem.

Trąby wodne to zjawisko powstające z kropel pochodzących z chmur oraz wody morskiej, które zbliżają się do siebie przez silne, wirujące wiatry. Aby powstały, wiatr musi wiać z prędkością co najmniej 18 m/s. Tego typu zjawiska można obserwować między innymi w Polsce, najczęściej można na nie natrafić w rejonie Darłówka w województwie zachodniopomorskim.

Tym razem trąby wodne zaobserwowano u wybrzeży Finlandii. I nie byłoby to tak niezwykłe gdyby nie fakt, że w jednym momencie było ich aż siedem. Zdjęcia z tej niezwykłej chwili błyskawicznie obiegły media społecznościowe.

Funkcjonariusze Straży Przybrzeżnej Finlandii poinformowali, że trąby wodne pojawiły się na południowo-zachodnim wybrzeżu, między gminami Kustavi i Pyhamaa. „W weekend obszar morski pomiędzy Pyhamaa a Kustavi nawiedziły spektakularne trąby wodne, które mogą być niszczycielskie zarówno na morzu, jak i na lądzie. Zdjęcie zostało wykonane w północnych Alandach. W tym samym czasie zaobserwowano siedem tych nietypowych zjawisk atmosferycznych” – czytamy.

Viikonloppuna Pyhämaan ja Kustavin välisellä merialueella kulki näyttäviä merenpintaa pärskyttäviä trombeja, jotka voivat olla tuhoisia merellä ja maalla. Trombeja näkyi samaan aikaan parhaimmillaan 7. Kuvan ottanut LSMV:n työntekijä Pohjois-Ahvenanmaalla. #trombi pic.twitter.com/bmU1ZR1oTc — Merivartiosto – LSMV (@meriraja) July 11, 2022

Źr.: Twitter