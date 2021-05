Nietypowe zjawisko świetlne na niebie nad Lublinem zaobserwował czytelnik lokalnego serwisu internetowego Spotted Lublin. Dziennikarzom portalu udało się rozwiązać zagadkę dotyczącą dziwnych świateł.

– W sobotę wieczorem na bezchmurnym niebie mieszkańcy Lublina mogli zaobserwować dziwne zjawisko – kilkanaście świateł przemierzających niebo na dużej wysokości, jedno po drugim – czytamy na łamach serwisu Spotted Lublin.

Jednego z czytelników udało się uwiecznić nietypowe zjawisko za pomocą aparatu fotograficznego. Następnie przesłał zdjęcia do redakcji. Te wzbudziły spore zainteresowanie, jednak niemal od razu udało się odgadnąć zagadkę.

Dziwne zjawisko na niebie nad Lublinem. Udało się rozwiązać zagadkę

Dziennikarze serwisu Spotted Lublin znaleźli rozwiązanie zagadki, nad którą głowił się czytelnik. Okazuje się, że świetlny sznur, który można było zaobserwować w sobotę nad Lublinem, to satelity… Elona Muska.

– W sobotę nad polskim niebem można było zaobserwować specyficzne zjawisko. „Sznur” jasnych punktów, lecących jeden za drugim. Wyglądały jak lecące w jednej linii samoloty. Tymczasem to nie samoloty a satelity Starlink należące do Elona Muska – napisano.

Starlink to telekomunikacyjny system satelitarny budowany przez amerykańską firmę SpaceX należącej do Elona Muska. System ma docelowo składać się z około 12 tys. satelitów umieszczonych na tzw. niskiej orbicie okołoziemskiej. Pierwsze satelity systemu zostały umieszczone na orbicie w maju 2019 roku. Do połowy 2020 roku umieszczono na orbicie kilkaset satelitów. Zakończenie budowy systemu (umieszczenie wszystkich 12 tys. urządzeń) jest planowane na rok 2027.

źródło: Spotted Lublin, Wikipedia.com