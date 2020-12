Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa nie omijają również kościołów. W świątyniach obowiązuje limit wiernych oraz inne ograniczenia sanitarne. Tymczasem nietypowy apel do mężczyzn wystosowała Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Dębicy.

Limit 1 osoby na 15 metrów kwadratowych, konieczność utrzymywania dystansu, dezynfekcji oraz zasłaniania ust i nosa – to tylko niektóre obostrzenia obowiązujące w kościołach na terenie całego kraju. Mają one oczywiście związek z pandemią koronawirusa i potrzebą ograniczenia kontaktów społecznych.

Nie brakuje kościołów, w których praktykowany jest również zwyczaj przyjmowania komunii świętej „na rękę”. Wszędzie wierni powinni mieć taką możliwość, natomiast w niektórych parafiach księża zrezygnowali z tradycyjnego przyjmowania komunii do ust.

Tymczasem nietypowy apel właśnie w sprawie komunii świętej wystosowała Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Dębicy. Został on skierowany wyłącznie do mężczyzn. „W związku z pandemią kierujemy nietypową prośbę do mężczyzn z bujnym zarostem, przystępujących do Komunii świętej, a mianowicie bardzo prosimy o znaczne skrócenie wąsów, ewentualnie o przyjmowanie Komunii świętej na rękę” – czytamy w ogłoszeniach parafialnych.

Źr.: WP