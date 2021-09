Za nami trzeci odcinek 15. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Zwycięzcą został Chris Cugowski, który jako Axl Rose wykonał hit grupy Guns ’n’ Roses „Welcome to the Jungle”. Zarówno jurorzy, jak i pozostali uczestnicy, nie kryli zachwytu.

Kolejna edycja programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” nabiera rozpędu. W trzecim odcinku górą okazał się Chris Cugowski. Syn Krzysztofa Cugowskiego jako Axl Rose zaśpiewał piosenkę „Welcome to the Jungle”, hit grupy Guns ’n’ Roses. Jurorzy nie kryli zachwytu. „Jak ty się, człowieku, tu odpaliłeś. Czekałem na ten moment i naprawdę to jest to. Uwielbiam cię w takiej muzie” – powiedział Gromee.

Rzeczywiście, zadanie było bardzo trudne, ale Cugowski sprostał mu znakomicie. Zachwytu nie krył również Michał Wiśniewski, którego ocena nie dotyczyła jedynie walorów głosowych wokalisty. „Będę musiał to nagranie skasować po powrocie do domu, żeby żona nie zobaczyła tej klaty bo mnie wymieni na lepszy model” – stwierdził.

Czytaj także: Kolejny milion w „Milionerach”! Znacie odpowiedź na finałowe pytanie? [WIDEO]

Żr.: YouTube/Polsat