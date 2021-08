Sławomir Nitras o katolikach na Campus Polska. Jego wypowiedź wywołała ogromne kontrowersje i odbiła się w sieci szerokim echem.

Sławomir Nitras wziął udział w jednym z paneli dyskusyjnych podczas Campus Polska. Szerokim echem odbiła się jego wypowiedź na temat katolików. Jeden z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej użył bowiem bardzo kontrowersyjnych słów.

Nitras stwierdził, że uważa, iż za naszego życia katolicy staną się mniejszością w narodzie. „Uważam, że za naszego życia dojdzie do tego momentu, że katolicy w Polsce staną się mniejszością” – oświadczył Nitras.

„Nie staną się mniejszością, że będzie kogoś innego więcej, ale nie będą większością” – dodał poseł PO i podkreślił, że katolicy „muszą się z tym nauczyć żyć”. „Dobrze, żeby to się stało, mówiąc uczciwie, w sposób racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty. Na zasadzie – uczciwa kara za to, co się stało” – kontynuował swoją wypowiedź Sławomir Nitras.

No to mamy jasność co do programu i intencji polityków Platformy Obywatelskiej.

Walka z Katolikami w Polsce! Katolicy mają być ukarani i opiłowani, żeby już nie podnieśli głów i mają stać się w Polsce realną mniejszością.

Posłuchajcie co powiedział Nitras podczas @Campus_Polska pic.twitter.com/9aOXYHnSvr — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) August 29, 2021

Wypowiedź Nitrasa skomentował polityk Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. Był oburzony słowami polityka PO. „Nitras zapowiada „piłowanie” katolików w Polsce. Łaskawie nazywa to sprawiedliwości a nie zemstą. No cóż pozostaje nam się tylko za niego modlić, bo w tym „szczególnym” wypadku już tylko modlitwa i cud mogą pomóc” – napisał przedstawiciel partii rządzącej.

Ze słów Nitrasa zakpił też naczelny serwisu salon24.pl Sławomir Jastrzębowski. „Nitras będzie piłował katolików. No ludzie! No jak będzie się gadać takie głupoty, to my tego reżimu nigdy nie obalimy!” – napisał dziennikarz.