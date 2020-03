To jest obrzydliwe kłamstwo. Poniżej godności posłanki – napisał Sławomir Nitras do Anny-Marii Żukowskiej. Wcześniej posłanka Lewicy sugerowała, że polityk Koalicji Obywatelskiej zagroził jej wspólnymi rządami KO z Konfederacją. Poseł początkowo wypierał się tych słów, wtedy do gry wkroczyła partia Razem i zamieściła w sieci powtórkę…

Napięcie na linii Koalicja Obywatelska – Lewica. W czwartek po głosowaniach nad poprawkami dotyczącymi zmian regulaminu Sejmu, rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska zamieściła na Twitterze wpis dotyczący zachowania Sławomira Nitrasa z KO. – Powiedział: „Kiedy będziemy rządzili z Konfederacją, to my będziemy rządzili, a Konfederacja zajmie się Wami”. Od pomarańczowego do brunatnego jeden krok – napisała posłanka.

Nitras odpowiada: Takie słowa nie padły

Podobny wpis pojawił się także na koncie partii Razem. Jednak Nitras otwarcie zaprzeczał, że użył takich słów. – To jest obrzydliwe kłamstwo. Poniżej godności posłanki. To pani powiedziała o wspólnych rządach PO i konfederacji. Ja temu zaprzeczyłem. Podam panią do komisji etyki poselskiej – zapowiedział polityk KO.

Nitras skomentował sprawę także w rozmowie z portalem naTemat.pl. – Takie słowa nie padły – podkreślił. – Lewica od dwóch dni nas atakuje. Nie głosują nawet swoich poprawek, a współpracują z PiS i wyżywają się na nas – dodał.

Partia Razem publikuje nagranie z politykiem KO: Obrzydliwe kłamstwo, panie pośle?

Na stanowisko posła KO zareagowała partia Razem. Na jej koncie pojawiło się nagranie z wypowiedzią Nitrasa. – Szkoda, że po tylu kadencjach nie doszedł Pan do tego, że na sali są mikrofony. Teraz szybko pisać wniosek do komisji etyki. Może Pan ściągnąć ten filmik i dodać jako załącznik – czytamy we wpisie.

– I po co kłamać? Skoro pasuje wam rząd ze skrajną prawicą – a to przecież nie pierwszy raz, jak to pada – to powiedzcie to otwarcie wyborcom. Ciekawe jak im się spodoba projekt #KonfederacjaObywatelska – skomentował Adrian Zandberg.

