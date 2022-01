Kolejny nagły zwrot w sprawie lidera rankingu światowego tenisa. Novak Djoković ponownie stracił wizę i wszystko wskazuje na to, że nie zagra w tegorocznym Australian Open. Decyzję podjął australijski minister ds. imigracji Alex Hawke.

Minister przekonuje, że decyzję podjął „w interesie publicznym”. Ocenił, że niezaszczepiony Novak Djoković może… stanowić zagrożenie dla społeczeństwa. Serbski tenisista

„Dzisiaj skorzystałem z uprawnienia na mocy art. 133C (3) Ustawy o migracji, aby anulować wizę posiadaną przez pana Novaka Djokovicia ze względów zdrowotnych i dobrego porządku, ponieważ było to w interesie publicznym” – brzmi fragment oświadczenia australijskiego ministra.

Minister zapewnił, że „dokładnie rozważył” informacje, jakie przekazał Novak Djoković, Departament Spraw Wewnętrznych i australijskie siły graniczne. „Rząd jest mocno zaangażowany w ochronę granic Australii, szczególnie w związku z pandemią Covid-19” – poinformował.

Cofnięcie wizy Djokoviciowi oznacza prawdopodobnie konieczność opuszczenia kraju przez lidera światowego rankingu. Według australijskich przepisów powinien on otrzymać teraz trzyletni zakaz wjazdu do tego kraju. Novak Djoković ma prawo jeszcze złożyć odwołanie do sądu, zanim zostanie deportowany.

Źr. RMF FM